Manutenzione edifici, più di 1600 reclami

Oltre seimila, 6172 per l’esattezza. Sono le segnalazioni ricevute nel 2024 dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha i suoi uffici in via Pretorio, all’interno degli spazi comunali del Comparto XX settembre. Detto che 5364 sono state chiude e poco più di 800 sono tuttora in gestione, resta da aggiungere come il servizio confermi, sulla scorta di numeri del genere, la sua natura polifunzionale rappresentando un interlocutore privilegiato tra Amministrazione Comunale e cittadinanza e svolgendo funzioni di informazione, appunto, alla cittadinanza, e supporto operativo all’attività degli uffici comunali. Ma è soprattutto collettore di segnalazioni che attengono alle manutenzioni di diverso grado e ordine, concernenti verde pubblico, asfalti, pubblica illuminazione e via dicendo. Al netto delle funzioni che lo sportello svolge in ordine alla consulenza e all’orientamento agli utenti in merito all’accesso ai servizi pubblici e agli iter amministrativi e relativamente a pratiche specifiche (le richieste di patrocinio, ad esempio, ma anche la consegna della carta d’identità eletronica), l’URP funge da collegamento tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla gestione delle segnalazioni e dei reclami anche attraverso le segnalazioni tramite l’applicativo Comuni Chiamo, gestito proprio dall’URP. Se la raccolta di 300 domande di patrocinio, la consegna di circa 5500 carte d’identità e il rilascio di una cinquantina di SPID raccontano parte dell’attività dell’URP, sono le segnalazioni che arrivano dai cittadini – di persona, tramite mail o le app dedicate – a costituire la parte senza dubbio impegnativa dell’attività dello sportello, dal momento che lo sportello ne riceve circa 17 ogni giorno.

Segnalazioni ed eventuali allegati vengono inseriti in un apposito gestionale che le distribuisce ai referenti incaricati o agli enti esterni competenti e tra queste la parte del leone la fanno quelle relative alle manutenzioni degli edifici, che nel 2024 sono state oltre 1600. ‘Gettonatissime’ anche le segnalazioni relative ai rifiuti (circa 1300) mentre sono state 842 quelle relative alle manutenzioni stradali e poco più di 500 quelle aventi ad oggetto la polizia locale. Un migliaio complessivamente, invece, i rilievi mossi allo stato di manutenzione del (466) e della segnaletica stradale (465) mentre sono state 348 le segnalazioni relative alla pubblica illuminazione. Chiudono la classifica le richieste di manutenzioni dei marciapiedi, che si fermano a 156.

Stefano Fogliani