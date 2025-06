Maranello trionfa contro Bellaria Igea Marina e conquista la promozione

MARANELLO 1 BELLARIA I. M. 0

MARANELLO: Moscardini, Annovi J., Orlandi, Fontana, Ogbeide, Tognin, Baafi (78’ Degli Esposti), Restilli, Schiavone, Totaro, Ingrami (90’ Annovi D.). A disp.: Varieschi, Fantozzi, Cozzolino, Ferrari, Trotta, Sammarco. All.: Tosi

BELLARIA IGEA MARINA: Berardi, Grossi, Zammarchi, Righini (33’ Kasalla), Zanotti, Loi (63’ Zanini), Facondini (90’ Conti), Vitali (55’ Falchero), D’Elia, Muci. A disp. Tosi, Pruccoli, Mignani, Campanini, Marconi. All.: D’Agostino

Arbitro: Domeniconi di Faenza

Reti: 53’ Baafi

Note: ammoniti Muci, Orlandi

La notizia è che il Maranello non è ripescato in Promozione, cosa che era già certa prima di ieri, ma che la squadra biancoblù è ufficialmente promossa. I ragazzi di Mirko Tosi hanno vinto ieri a Castel San Pietro anche la finale degli spareggi regionali di Prima categoria contro il Bellaria, match che metteva di fronte due squadre comunque già certe di giocare l’anno prossimo in Promozione, ma che formalmente dava solo alla vincente la promozione sul campo, senza dover aspettare i ripescaggi di luglio. Si completa così per la società del presidente Giovanni Morandi un percorso in post season netto con 4 vittorie su 4 che che conferma la grande stagione.

Dopo 5’ Orlandi sale palla al piede e serve Totaro, che di prima appoggia per Ingrami: il numero 10 calcia al volo con potenza, ma la conclusione termina fuori. Poco dopo è il Bellaria a rendersi pericoloso con D’Elia, ma Moscardini blocca senza problemi. Al 40’ buona occasione per il Maranello: Restilli ci prova dal limite, ma il suo tiro viene murato dalla difesa. Allo scadere del primo tempo, Totaro pesca Schiavone in area, palla per Restilli sul mancino, ma la conclusione finisce lontano dalla porta. Prima del riposo Restilli salta un avversario in area e serve Ingrami, che tenta il tiro ravvicinato, ma Berardi compie un autentico miracolo deviando in angolo.

Il secondo tempo si apre con un Maranello arrembante. Baafi ha un’occasione colossale a tu per tu con il portiere, ma spreca malamente. Si riscatta però al 53’: su una ripartenza, Ingrami calcia in porta, Berardi respinge ma sulla ribattuta Baafi è rapido a insaccare nell’angolino. Al 60’ Falchero dai dieci metri manda alto. Al 67’ D’Elia calcia di mancino dal limite provando a piazzarla, ma il pallone sfiora il palo ed esce di poco. Al 90’ arriva l’ultima, clamorosa occasione per il Bellaria: a porta spalancata, l’attaccante sbaglia l’ultimo tocco e il pareggio sfuma.

Raggiante a fine gara il ds maranellese Daniele Giovanelli. "È stata una partita intensa - le sue parole - e combattuta fino all’ultimo minuto, ma alla fine è emersa la forza del nostro gruppo. Abbiamo affrontato un avversario tosto, ben organizzato, che ci ha messo in difficoltà, ma i nostri ragazzi hanno messo in campo il cuore. Abbiamo sudato, lottato su ogni pallone e portato a casa una vittoria che vale tanto. Dopo anni di lavoro, sacrifici e delusioni, finalmente il Maranello può festeggiare una storica promozione. E’ la dimostrazione che quando non si molla mai, i sogni si realizzano."