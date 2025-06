Marco Guidone si unisce al Terre di Castelli: colpo grosso in attacco

Marco Guidone è un giocatore del Terre di Castelli. La società oronero ha chiuso il colpo grosso in attacco con il 39enne attaccante che dopo un anno e mezzo condito da 26 reti fra Eccellenza e D con la Cittadella (che ieri ha ufficializzato le conferme già note di Boccaccini e Marchetti) ha abbracciato il nuovo progetto. Guidone è il terzo innesto dopo Zironi e Vezzani e mister Fontana potrà poi contare anche sulla colonna difensiva Denis Dembacaj che ha raggiunto l’accordo per rimanere, una conferma che si aggiunge a quelle di Gibertini, Giordano, Bruno, Ben Driss, Hajbi, Tzvetkov, Nait e da ieri anche del portiere Venturelli. Non vestirà più la maglia oronero Sacrlata, nel mirino del Formigine, e si aggiunge fra le uscite al fantasista Iori, che sale in Serie D al Lentigione dopo l’ennesima grande stagione, poi Gigli (su di lui Progresso e Sasso Marconi), Gargano (andato alla Cdr), Esposito, Barbolini (pure seguito dal Formigine che vorrebbe tenere anche Arati), De Lucca, Azzi, Hasanaj, Baldari, Massari e Pigozzi, entrambi tornati in Romagna. Da definire il futuro di Simone Gozzi che potrebbe smettere. In Promozione il Maranello ha riconfermato bomber Schiavone, autore di 24 reti, e Orlandi. La Solierese ha ufficializzato Tosi fra i pali dalla Madonnina e annunciato il centrocampista Jacopo Bozzani (’97) dal Ganaceto. In casa Medolla San Felice sono quattro i confermati dal San Felice: dopo Bernabiti anche il centrocampista Stabellini, il difensore Bagni e l’esterno Marcello Malavasi. In Prima secondo innesto per il Rivara con il centrocampista Stefano Massaretti (‘97) dalla Mirandolese. La Pgs Smile chiude dalla Sanmichelese l’arrivo dell’attaccante 2006 Filippo Iattici. In arrivo anche la punta Andrea Grassi dal San Damaso. Primi due volti nuovi per la Vis San Prospero con la punta Fabio Ceci (2000) dal Gonzaga - il fratello Vincenzo, difensore, resta invece all’Arcetana - a Biagio Battipaglia (‘95) in mediana ex Solierese. Al Valsa Savignano è ufficiale mister Bernabei, mentre l’ex ds gialloverde Roberto Pattarozzi è il nuovo coordinatore dell’area tecnica dello Spilamberto al fianco del ds Del Carlo. Al Fiorano torna il portiere 2003 Mattia Varieschi dopo due stagioni tra Consolata e Maranello, in mediana ecco Marco Reggiani (‘90) dalla Solierese. In Seconda colpo della Saliceta in difesa con. Giulio Ristori, tornato dall’estero ed ex di Cdr, Sanmichelese e Castelvetro. In Terza (aspettando un probabile ripescaggio) la Possidiese ha affidato la panchina ad Andrea Loddi, ex Quarantolese.

Davide Setti