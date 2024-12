Martedì dell’Avvento al via da Formigine

"La Luce della speranza" sarà il filo conduttore dei "Martedì d’Avvento" che si rinnovano anche quest’anno, per iniziativa del Servizio Pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Modena Nonantola. È sempre un momento di incontro fra l’arcivescovo e i giovani, con riflessioni e ascolto anche di testimonianze speciali. I tre incontri di questo Avvento prenderanno il via martedì 3 dicembre alle 21 nella chiesa di Formigine: "Luce per le generazioni" sarà il tema del dialogo fra l’arcivescovo Erio Castellucci, i giovani e anche i nonni. s.m.