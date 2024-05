’Mascherata di Primavera’. Il centro di Pavullo in festa

Ritorna domenica a Pavullo la Mascherata di Primavera, che quest’anno si arricchisce con un’area tutta dedicata alla prima edizione del Pavullo Comics & Sport. Si svolgerà lungo le strade del centro storico di Pavullo, dove ci saranno stand gastronomici, mercatini, esposizioni floreali, spettacoli di danza, sfilate in maschera, gare di cosplay (sarà possibile iscriversi in loco) e tanto altro. Si possono indossare i panni (letteralmente) del beniamino o della beniamina dei film, delle serie tv, dei videogiochi o dei fumetti e venire a divertirti a Pavullo. La Mascherata di Primavera, giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Comune e dall’Associazione turistica Pro Loco Pavullo. Questa prima edizione del Pavullo Comics & Sport è frutto anche della collaborazione con il Comune di Sassuolo, il quale ha coinvolto Pavullo nel progetto GameOn sostenuto e finanziato dalla Fondazione di Moden. Questo il programma della giornata: dalle 10 esposizioni floreali e mercatini¸ alle 11 in Piazza Cesare Battisti spettacolo di Danza Aerea dei Supereroi di Armonia Art Academy; alle 14,30 sfilata in Maschera a tema in collaborazione con i gruppi frazionali e le scuole; dalle 17.30, in Piazza Cesare Battisti, Gara di Cosplay a cura di Manga Beats, in caso di maltempo si terrà in sala consigliare presso Piazza Montecuccoli.

w. b.