Maserati, prove di guida della Gran Turismo Folgore

Maserati ha annunciato per marzo l’arrivo nelle concessionarie della prima storica full-elettric del Tridente, la GranTurismo Folgore, ma qualche fortunato modenese può già averne incrociato il prototipo in prova nelle strade della nostra città. E’ accaduto ad esempio ai giornalisti del profilo Instagram specializzato ’Modena Motori’ che l’altro giorno, in un parcheggio pubblico nei pressi dello storico stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti, ha colto il mezzo e ascoltato il ’sibilo’ del motore elettrico - un rumore pressoché di bassissima intensità - che sostituisce il classico rombo dei bolidi modenesi. La Folgore sarà alimentata esclusivamente a batteria, in attesa delle versioni green di Grecale e MC20 e sarà dunque una pietra miliare per il Tridente soprattutto grazie al sound ottenuto sintetizzando elettronicamente il ’ruggito’ dei motori classici. Il mezzo ha tre motori a corrente da 300 kW ciascuno, per una potenza teorica di 1.224 cavalli e la capacità di arrivare a 320 km all’ora.

s.l.