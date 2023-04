Modena, no al matrimonio combinato: la ragazza picchiata e ridotta in schiavitù anche dalle donne di casa

Modena, 27 aprile 2023 – Veniva picchiata e ridotta praticamente in schiavitù non solo dai genitori ma anche dalla zia e dalla nonna. Le era concesso soltanto di andare a scuola, nel bolognese poiché - una volta conseguito il diploma - sarebbe stata costretta a sposarsi in India con quello sconosciuto a cui la famiglia l’aveva promessa. La ragazza indiana di 19 anni che ha denunciato i familiari per maltrattamenti e costrizione al matrimonio, e che ha passato la notte a casa della preside della sua scuola a cui era stata affidata ieri, è stata trasferita in una struttura protetta.

La ragazza indiana di 19 anni si è opposta alle nozze forzate

Lo sfogo: “Non voglio fare la fine di Saman”

Ad intervenire immediatamente per porre la giovane in protezione è stato il questore di Bologna, Isabella Fusiello. La segnalazione era partita direttamente dalla scuola, in provincia di Bologna, che si era messa in contatto con un’associazione contro la violenza. A quanto pare la 19enne veniva vessata e maltrattata quotidianamente da tutta la famiglia d’origine da mesi, poiché aveva intrapreso una relazione con un coetaneo e connazionale. I parenti, infatti, l’avevano promessa in sposa ad un altro uomo nel paese d’origine.

La 19enne si aveva chiesto aiuto a Barbara Iannuccelli, avvocato di parte civile nel ’processo Saman’, contattandola sui social, temendo di fare la stessa fine della ragazza pakistana uccisa dalla propria famiglia a Novellara esattamente due anni fa, per aver rifiutato le nozze forzate.

Il legale l’ha accompagnata a fare denuncia, ma ieri non era stata ancora trovata una struttura che potesse ospitarla, così ha a dormito dalla preside.