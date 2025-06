Mattia Ferretti: dalla laurea in Scienze Motorie al calcio negli USA

La laurea in Scienze Motorie appena conseguita è l’eccellente suggello al percorso di studi che nel 2021 ha portato Mattia Ferretti negli Stati Uniti per una nuova avventura calcistica. Nato a Modena, ma residente a Castelvetro, il 24enne difensore centrale (all’occorrenza anche terzino) ha scelto la St. Bonaventure University, con sede ad Allegany, nello stato di New York, uno dei college di prima fascia statunitensi, a cui Ferretti ha avuto accesso con una borsa di studio calcistica, selezionato tramite il progetto YeWeCollege.

Col pallone aveva cominciato nelle giovanili del Sassuolo agli ordini di mister Cristian Papalato e sotto la supervisione dello storico responsabile Gianni Soli, poi il passaggio al Castelvetro dove ha debuttato in Eccellenza con Francesco Cattani in panchina, nella stagione interrotta per il Covid. La pandemia ne ha poi ritardato anche la partenza per gli States fino all’estate del 2021, quando ha preso il via questo nuovo percorso calcistico: per lui 4 stagioni con la maglia dei "Bonnies", che partecipano all’Atlantic 10, una delle Conference all’interno dell’Ncaa, il campionato universitario di soccer americano da cui poi vengono selezionati i migliori talenti che possono arrivare in Mls, il massimo campionato a stelle e strisce reso celebre negli ultimi anni dall’approdo di tanti ex campionati come Messi e Higuain.

Con il numero 6 sulle spalle, Ferretti in queste 4 stagioni è stato una delle colonne della St. Bonaventure, che attualmente occupa l’ottava posizione nella classifica di Conference guidata da Dayton (Ohio), davanti a George Mason (Virginia) e Umass (Massachusetts). "E’ stata una bella opportunità che Mattia ha colto – racconta il padre Giovanni – e ora sta valutando, dopo la laurea, alcune opportunità. Una è quella di restare in America per fare il quinto anno con il master in Michigan, giocando in una lega semiprofessionistica. In questi ultimi giorni ha avuto anche una chiamata da Modena per un’interessante opportunità lavorativa nel mondo dello sport. Non so cosa sceglierà, di certo questi 4 anni sono stati una bella palestra di vita per lui e ne siamo molto orgogliosi".

Davide Setti