Maxi scontro in via Montanara: "Lì passano 11mila auto al giorno"

Ennesimo incidente sul tratto più ‘sensibile’ di via Montanara, ovvero la strettoia che attraversa il ‘centro’ di Pontenuovo a ridosso dell’incrocio con via per Montegibbio. Un camion ha infatti urtato quattro autovetture in sosta danneggiandole: una di queste, ‘agganciata’ dal mezzo pesante, è rimasta in mezzo alla carreggiata bloccandola e la carambola ha coinvolto una tubatura del gas, rendendo necessario l’intervento di Hera e dei Vigili del Fuoco, che hanno ripristinato la condotta mentre la polizia locale effettuava i rilievi. Nessun danno alle persone ma parecchia apprensione, e residenti della zona sul piede di guerra. Già martedi mattina, infatti, un’auto aveva sbattuto sul bordo strada, causando non pochi problemi alla viabilità.

La zona è, dal punto di vista viario, tra le più critiche della città: c’è il limite dei 30 all’ora, ma c’è anche un traffico di attraversamento – anche di mezzi pesanti – incessante su una carreggiata troppo stretta, oggetto delle lamentele di diversi cittadini che di recente hanno incontrato l’assessore alla viabilità David Zilioli per fare il punto della situazione. La ‘tangenzialina’ che bypasserebbe l’attraversamento del quartiere resta un’idea, la realtà è un quotidiano difficile, scandito da code e incidenti. Sul tema anche l’ex sindaco e oggi consigliere della Lega Francesco Menani, che abita in zona e fu vittima anche lui, qualche anno fa, di un brutto incidente a bordo del suo scooter.

"E’ un’arteria molto pericolosa a causa dei circa 11mila che la attraversano ogni giorno. Da anni – aggiunge Menani – si studia una viabilità alternativa che tagli fuori il centro abitato, ma l’idea è stata abbandonata dall’attuale amministrazione. Invito il sindaco Mesini ad un ripensamento e lo esorto a proseguire il cammino iniziato per arrivare ad attingere ai fondi necessari per l’infrastruttura".

s.f.