Medaglia d’onore per Alessandra Necci

Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, ha ricevuto ieri in Bulgaria un’importante onorificenza ufficiale. Il Presidente della Repubblica di Bulgaria Rumen Radev le ha conferito la medaglia d’onore "per il significativo ruolo delle Gallerie Estensi nella conservazione e nel restauro del manoscritto di Peter Bogdan ‘De antiquatate paterni soli et de rebus Bulgaricis’, e per il suo personale contributo allo sviluppo delle relazioni culturali fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Italiana".

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, le Gallerie Estensi hanno offerto in dono al Museo Archeologico Nazionale di Sofia la riproduzione in facsimile (realizzata da Il Bulino edizioni d’arte) del trattato di Petar Bogdan Bakshev, la prima opera storiografica riguardante la Bulgaria, completata intorno al 1667. Il manoscritto originale è stato scoperto solo pochi anni fa nel fondo Campori alla Biblioteca Estense. A premiare la professoressa Necci sono stati lo stesso presidente Radev (nella foto) con la vicepresidente Ilijana Jotova.

Al Museo di Sofia è stata inaugurata proprio ieri la mostra con il facsimile del testo di Bogdan: "E venerdì 24 maggio, festa del santi Cirillo e Metodio, patroni della Bulgaria – annuncia Alessandra Necci –, alla Biblioteca Estense sarà esposto il manoscritto originale".

s. m.