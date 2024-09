Mendes infortunato, si teme un lungo stop

Guai in vista per Pier Paolo Bisoli nell’ottica della difficile gara di domenica al Braglia contro la Sampdoria. Che la gara di sabato scorso contro la Juve Stabia fosse stata di quelle dure ce ne eravamo accorti già ‘in diretta’, e purtroppo le notizie giunte ieri pomeriggio dall’infermeria del Modena non sono particolarmente confortanti. Cominciamo da Pedro Mendes: i primi esami diagnostici hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Per Antonio Pergreffi trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, anche lui sarà valutato nei prossimi giorni, così come Thomas Battistella, trauma da impatto al ginocchio sinistro, fortunatamente senza complicazioni ai legamenti. Per Alessandro Di Pardo infine, distrazione parziale del bicipite femorale della coscia destra, anch’egli come gli altri due da valutare giornalmente da qui alla rifinitura di sabato. Se aggiungiamo che quasi certamente in vista del match con i doriani potrebbe non recuparare Gerli e anche Botteghin difficilmente ci sarà, l’unica notizia positiva che arriva dallo staff medico gialloblu è che dovrebbe invece rientrare Giuseppe Caso, assente sabato con la Juve Stabia. Pierpaolo Bisoli non è uomo incline a piangersi troppo addosso, e quindi domenica attingerà alle risorse a disposizione di una rosa comunque ancora sufficientemente ampia. Sull’argomento ha parlato il diesse canarino Andrea Catellani, ospite ieri sera negli studi di Trc alla trasmissione "Gialli di sera": "Non ci siamo potuti gustare appieno la vittoria di sabato. Gli infortuni sono stati dovuti a contrasti di gioco, Mendes avrà la degenza più lunga, sarei contento di poterlo riavere a fine ottobre. Nel suo ruolo abbiamo comunque alternative valide, anche se Pedro ha grandi caratteristiche, anche se non fa gol ha sempre un impatto importante sulla partita. Per quel che riguarda Battistella non so se potremo averlo domenica ma la situazione non è grave, Di Pardo e Pergreffi vediamo in settimana. Domenica dovrebbe rientrare Caso e per Gerli c’è una buona possibilità di recupero". Chiuso il capitolo infermeria, Catellani ha parlato del momento della squadra: "Con la Juve Stabia tre punti importanti, dopo l’assurdo ko col Cittadella la squadra ha fatto bene a Cesena e quindi questa vittoria è nel segno della continuità. La classifica ancora dice poco, a questo punto della stagione non rispetta completamente i valori. La condizione atletica sta crescendo in tanti giocatori, considerando che molti giocatori venivano da situazioni diverse e che hanno dovuto recuperare".

Alessandro Bedoni