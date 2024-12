Mercatini di Natale con pattini e prelibatezze

Si è già acceso il Natale alla Città dei Ragazzi di via Tamburini. Dallo scorso 15 novembre fino all’antivigilia del prossimo 23 dicembre, ogni venerdì dalle 16 alle 20 e ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19, ci saranno i mercatini di Natale che serviranno a raccogliere fondi per aitare i cristiani in Terra Santa.

Negli stand espositivi sotto i portici sarà possibile acquistare torte fatte in casa, prodotti dei monasteri benedettini, articoli natalizi per arredi, libri e oggetti religisi, oggetti di artigianato e specialità gastronomiche.

I bambini potranno visitare il villaggio di Babbo Natale e pattinare sulla pista di ghiaccio.