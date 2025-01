Mezzetti ’accentra’ la decisione

Sulla trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti il sindaco si gioca buona parte del suo credito politico. Ha maturato la convinzione che dovrà occuparsene in prima persona. Una considerazione che riecheggia le parole dell’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli quando alla fine del suo mandato dichiarò che sull’introduzione del nuovo sistema di raccolta con i sacchi "avrebbe dovuto occuparsene direttamente". In città qualcuno insinua che potremmo essere di fronte a un commissariamento dell’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari, considerati anche i vistosi distinguo emersi dopo la diffusione della tabella sulla tariffa puntuale. Ma nella maggioranza politica si descrive la novità in atto come un semplice innalzamento dell’alert su un problema molto complesso. Molinari continuerà a occuparsi della graduale introduzione della Tariffa puntuale, mentre sulla trasformazione del sistema dai sacchi ai cassonetti la pratica sarà presa in carico dal capo di gabinetto del sindaco.