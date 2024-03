Mezzetti lascia Ago, ora tour nei quartieri

PIl candidato del centrosinistra Massimo Mezzetti si dimette da Ago. Nella seduta del Consiglio di Indirizzo di Fondazione ha ufficializzato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’organo.

Fondazione AGO ha accettato le dimissioni e "ringrazia Massimo Mezzetti per il lavoro svolto fino ad ora come rappresentante del Comune all’interno del Consiglio di Indirizzo, che insieme al Consiglio di amministrazione, al Comitato scientifico e al Collegio dei revisori costituisce la governance di Fondazione AGO".

Nel contempo, Mezzetti ha annunciato un tour in giro per tutti i quartieri cittadini, dodici tappe in ogni angolo della città per raccogliere idee, suggerimenti, critiche e proposte dalla base degli iscritti e non solo. ’IncontriaMOci!’, è il titolo del giro dei quartieri di Modena che il Partito democratico ha organizzato col candidato sindaco, assieme alla segretaria Pd cittadina, Federica Venturelli e ai segretari di circolo che ospiteranno gli incontri. Secondo i promotori è la testimonianza di "un Pd radicato sul territorio, forte della sua storia e del suo legame coi cittadini, di cui il partito e il candidato sindaco vogliono ascoltare le voci, confrontandosi sui temi di ambiente, viabilità, manutenzione, casa, sanità e quant’altro possa interessare ai modenesi dal centro storico alle frazioni". La partenza giovedì 4 aprile a San Damaso, la conclusione il 14 maggio alla Madonnina, in mezzo tutti i quartieri e le frazioni della città con alcuni appuntamenti doppi come quello del 17 aprile, prima alla Sacca e poi alla Crocetta o altri che raccolgono due territori come quello del 6 maggio con Cittanova e Marzaglia assieme.

Ecco il calendario: 4 aprile San Damaso, 6 aprile Baggiovara, 17 aprile Sacca e Crocetta, 19 aprile Buon Pastore e Sant’Agnese, 21 aprile Villaggio Giardino e San Faustino, 27 aprile Portile e Paganine, 29 aprile Modena Est e San Lazzaro, 1 maggio Centro Storico, 5 maggio Quattro Ville, 6 maggio Cittanova e Marzaglia, 7 maggio Albareto, 14 maggio Madonnina.