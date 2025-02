Mezzetti osservatore speciale. La pipa ’stempera’ la tensione

Massimo Mezzetti ascolta lo sproloquio sotto il sole, da un angolo sgombro di Piazza Grande, tra la preda ringadora e il furgone dei tecnici che sorvegliano l’audio dei Pavironici. Il sindaco, impeccabile in un cappotto scuro che ha l’aria di essere leggero – ma il pomeriggio quasi primaverile lo consente – è attorniato dai collaboratori più stretti, tutti con il cellulare in mano. Lui no, però ha un altro strumento strategico: la pipa. Scelta azzeccata, considerando il debutto che causa sempre un po’ di apprensione. E la pipa, appunto, serve a stemperarla. Cosa diranno mai, queste maschere senza peli sulla lingua che ascolta per la prima volta da sindaco? E infatti Sandrone attacca raccontando che l’hanno appena borseggiato in stazione. Ci siamo, ecco la questione sicurezza. Difficile capire cosa pensi sul serio il sindaco: sorride spesso, lievemente, e non si guarda troppo intorno per non perdere il filo del discorso, anche se è sempre pronto a brevi chiacchiere con i cittadini che si avvicinano.

Ma una cartina di tornasole, per intuire l’umore del primo cittadino, tutto sommato c’è: la frequenza con cui aspira fumo dalla fatidica pipa. Più elevata quando escono gli argomenti scomodi: gli anziani impauriti preferiscono la tv alle passeggiate nei parchi. Elegantemente rilassata nei passaggi più neutri. Sandrone cita l’assessora Camporota, spiegando che un ex prefetto in azione è meglio di un prefetto in pensione: pare di cogliere un sospiro di sollievo. E la pipa terapeutica non serve quando le maschere evocano gli undici punti mezzettiani del patto per Modena, messi a confronto con i diciannove progetti urbanistici del predecessore Muzzarelli, prontamente bocciati. Le promesse, però, vanno mantenute. Magari non tutto e subito… ma a mezz’etti, dice Sandrone con fare da droghiere. Il pavironico è garbato ma non fa sconti: torna più volte sulla questione sicurezza. E inoltre il verde da curare, i bus senza autisti, le ciclabili velleitarie, la rivoluzione nella raccolta rifiuti partita a singhiozzo. Non basta: i bolognesi pronti a scippare la fiera, il concerto per Pavarotti già scippato dalla capitale delle anguille.

E la pipa fuma. Poi c’è la questione modenesità, come poteva mancare? Il nuovo sindaco è pur sempre nato a Roma, e ha costruito buona parte delle fortune politiche a Bologna. Quegli screanzati del bosco di sotto lo fanno notare – moglie, sindaco e buoi dei paesi tuoi – rincarando la dose: Mezzetti ha per giunta l’orecchino. Qui però la Pulonia stempera, riducendo la frequenza delle boccate di fumo: Sgorghiguelo, l’incorreggibile, portava l’orecchino al naso. Ma il clou arriva ancora dalla trasognata consorte di Sandrone: quando indossa di sghembo la fascia tricolore, il sindaco pare proprio un divo del cinema. Benedetta Pulonia!

Eugenio Tangerini