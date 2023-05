Mezzi militari in miniatura Due ori per Vignocchi

Due medaglie d’oro per il modellismo modenese in occasione della 25^ edizione del ‘Moson Model Show’ (Ungheria), la più importante rassegna modellistica d’Europa, con oltre 3.000 modelli in concorso, 850 modellisti provenienti da 40 paesi sparsi in tutto il mondo e più di 20mila spettatori. Il prestigioso risultato è stato conseguito da Andrea Vignocchi, originario di Pievepelago e residente a Formigine: "La qualità degli elaborati è stata eccezionale – dice Andrea –, davvero uno spettacolo per i tanti appassionati giunti da tutto il mondo. Io ho vinto due medaglie d’oro nella categoria scala 1:72 (due aerei) ed un argento nei mezzi militari terrestri, sempre nella scala 1:72. Vista la qualità dei pezzi in concorso è stata una bella soddisfazione, per me e per l’Italia!". Andrea, 62 anni, è noto per questa sua abilità a livello nazionale e internazionale, con parecchi primi premi. "Pratico modellismo – spiega Vignocchi – dall’età di dieci anni, aumentando l’impegno negli ultimi trent’anni in questo bellissimo hobby che comporta non solo difficoltà nella costruzione e verniciatura ma soprattutto nella lunga e meticolosa ricerca storica per stabilire con la massima accuratezza possibile le caratteristiche del modello prescelto. Ogni modello è infatti una copia in scala, dettagliata al meglio, di aerei e mezzi terrestri realmente esistiti. Non amo realizzare le ultime novità uscite in commercio – aggiunge Andrea – di solito cerco di fare soggetti originali, ma se ho la ’cotta’ per un aereo famoso, ad esempio il B-17, procedo. Ci deve essere un interesse storico o estetico.

I tempi di realizzazione, a seconda del soggetto, variano da sei mesi anche a due anni di lavoro, con un impegno giornaliero spesso di un paio d’ore".

Ad esempio, Andrea si è aggiudicato il primo premio all’esposizione World Model Expo 2002 di Roma con la riproduzione di una scena di un aereo tedesco (JU 3881) catturato intatto dagli americani su un campo d’aviazione in Germania nel 1945, immortalata da una foto d’epoca, con due avieri tedeschi che illustrano le caratteristiche dell’aereo ad alcuni piloti americani molto interessati, mentre un operatore filma la scena: un ‘modellino’ che è diventato importante testimonianza storica. Da anni Vignocchi partecipa a varie mostre e concorsi, assieme ai soci del club ‘Drive & Fly’ Polisportiva S.Faustino di Modena, ottenendo sempre ottimi risultati.

Da vari anni collabora con articoli dedicati ai suoi modelli sulle riviste specializzate di modellismo non solo italiane ma anche straniere.

Suo il libro ‘Static model manual’, edizione italiana e inglese, dedicato al Fighter propeller della Seconda guerra mondiale ed altre opere di un settore di grande impegno realizzativo.

g.p.