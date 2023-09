Michelangelo, abbonamenti al via

Da domani riprende la campagna abbonamenti prosa per la stagione 2023-24 del Teatro Michelangelo di Modena. Fino al 30 settembre sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti dalle 9.30 alle 12 e dalle 17.30 alle 20 esclusi sabato e festivi. Da martedi 3 ottobre saranno in vendita i singoli biglietti e gli abbonamenti liberi. La biglietteria è aperta tutti i giorni, festivi esclusi, dalle 18 alle 20. E’ comunque già possibile acquistare abbonamenti e biglietti di tutti gli eventi online dal sito di vivaticket oppure sul sito del Michelangelo www.teatromichelangelo.com. Info 059343662. La nuova stagione sarà particolarmente ricca con proposte che vanno dai comici ai musical, dal mondo donna al teatro per la famiglia. Ci sono spettacoli di prosa imperdibili come ’Il marito invisibile’ con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, il 17 e 18 ottobre, oppure ’Amanti’ di Ivan Cotroneo con Massimiliano Gallo, 27 e 28 febbraio. Da non perdere I Mezzalira, sottotitolo, ’Panni sporchi fritti in casa’, 12 e 13 marzo. Tutto il programma si trova sul sito del teatro. Importante per la stagione il sostegno della Fondazione di Modena, che ha permesso di potenziare rassegne importanti come gli spettacoli per le famiglie, i concerti e gli eventi racchiusi nella rassegna ’Oltre’, che prevede come primo appuntamento Massimo Travaglio col suo nuovo spettacolo, 28 ottobre.