Michelangelo Monti apre la prosa

Sarà una straordinaria Ivana Monti a inaugurare la stagione di prosa del Teatro Michelangelo di Modena. Stasera e domani, alle 21, sarà protagonista con Maria Cristina Gionta di ‘Preferirei di no’, in un rapporto tra madre e figlia quale scontro di idee e moralità.

Sono 14 i titoli della rassegna di prosa (cui vanno ad aggiungersi gli oltre 80 titoli in cartellone) tra grandi autori, da De Filippo a Baricco, in scena accanto alla commedia moderna e agli autori della drammaturgia contemporanea. Gianfelice Imparato sarà interprete e regista de ‘La felicità’, che affronta l’amore dopo gli ‘anta’ in un incontro casuale; Claudio Insegno e Federico Perrotta celebrano la genialità di ‘Stanlio & Ollio’, mentre Giuseppe Battiston porta in scena ‘La Valigia’, metafora della diasporica condizione umana. Emozioni con l’indimenticabile pianista sull’oceano con Stefano Messina e il suo ‘Novecento’ di Alessandro Baricco, un tuffo nella storia con ‘Il Piccolo Principe in arte Totò’, diretto e interpretato da Antonio Grosso, mentre Enzo Decaro sarà alle prese con un Moliere e un De Filippo inedito nel suo riadattamento de ‘L’avaro immaginario’. Con l’anno nuovo vedremo in scena Francesco Pannofino nel divertente ‘Chi è io?’, poi, per la prima volta a Modena, ‘Il tenente Colombo - Indagini di un omicidio’ interpretato da Gianluca Ramazzotti, ‘Lapponia’ con Sergio Muniz e Miriam Mesturino, e a seguire Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo nei ‘I due Papi’, tra humour e dramma. Divertimento con ‘Il Vedovo allegro’ di Carlo Buccirosso, e coppia vincente Max Pisu e Nino Formicola con ‘Forbici & Follia’, in un gioco di contrasti e di tante possibili verità.

A chiudere il cartellone della prosa sarà Vincenzo Salemme con ‘Premiata Pasticceria Bellavista’, una storia di uomini e donne incapaci di vedere il mondo che li circonda e sarà un cieco ad aprire loro gli occhi. Fuori abbonamento, la comicità di artisti come Pino e gli Anticorpi, Baz, Maria Pia Timo, Giovanni Vernia, Biagio Izzo, Leonardo Manera, Matthias Martelli. Per la proposta ‘Oltre’ vedremo il ritorno di Alessandro Di Battista e Andrea Scanzi e per la prima volta Luigi de Magistris e Luca Sommi. Da ricordare la serata in onore a Paolo Poli raccontato da Pino Strabioli e l’atteso recital su Alda Merini scritto dal poeta Antonio Nobili. Oltre ai musical ‘Footloose’ e ‘Nine’, è stata annunciato il nuovo musical della Compagnia delle Mo.Re. dal ‘titolo Smoking Men’, in replica dal 28 dicembre al 5 gennaio e che animerà la serata di Capodanno del 31 dicembre.