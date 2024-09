Michelangelo, una stagione d’oro

Quattordici titoli di prosa con grandi autori della commedia moderna e della drammaturgia contemporanea e oltre 80 altri appuntamenti tra danza, comicità, concerti, illusionisti, musical, youtubers: è quello che offre alla città il palcoscenico del Teatro Michelangelo di Modena per la sua 36esima stagione. Trentasei anni di intenso lavoro che hanno fatto di questo spazio un’istituzione, come raccontano i numeri portati dal direttore Berto Gavioli: "Solo l’anno scorso abbiamo superato le 40mila presenze, alzato il sipario 110 volte con una media di 400 spettatori a sera. Gli abbonati sono arrivati a quota 725 e sono stati oltre 30 i sold out, pari a circa un terzo del totale degli spettacoli andati in scena". Non ci si aspetta niente di meno da quest’anno dove, per la prosa, trovano spazio artisti come Ivana Monti (che apre la stagione il 15 ottobre con "Preferirei di no"), l’attesissimo Giuseppe Battiston con il suo "La valigia" (19 e 20 novembre), Francesco Pannofino, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli, Mariano Rigillo, Gianfelice Imparato, Federico Perrotta, Claudio Insegno. E ancora Stefano Messina, Antonio Grosso, Enzo Decaro, Gianluca Ramazzotti, Sergio Muniz e Miriam Mesturino (insieme sul palco in "Lapponia" l’11 e 12 febbraio), Nino Formicola e Max Pisu con "Forbici e follia", il 18 e 19 marzo. A comporre gli altri oltre 80 appuntamenti in cartellone illusionisti - immancabile Tesei, ma anche Luca Bono e Andrea Rizzolini -, i già citati youtubers - Pierluca Mariti, Arianna Porcelli Safonov, Roberto Mercadini, Rick DuFer -, l’amatissimo teatro per le famiglie di Fantateatro. Che, rappresentato dal suo attore di punta Umberto Fiorelli, si riconosce il merito di "portare non solo tanti bambini, ma anche tanti adulti per la prima volta a scoprire quell’evento unico e irripetibile che è la forma dello spettacolo dal vivo". I comici, stendardo del Michelangelo: Pino e gli Anticorpi, Baz, Maria Pia Timo sono solo alcuni tra gli ospiti. E ancora Alessandro Di Battista e Andrea Scanzi e, per la prima volta, Luigi de Magistris e Luca Sommi. Una serata in onore a Paolo Poli raccontato da Pino Strabioli e il recital su Alda Merini scritto dal poeta Antonio Nobili. "Historia", che porta sul palco gli amatissimi ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen. Per quanto riguarda i musical, da non perdere la nuova produzione firmata Compagnia delle Mo.Re. "Smoking Men". Ispirata ai brani di Michael Jackson, animerà l’attesa serata di Capodanno. In cartellone anche concerti (da Franco Ricciardi a Ruggero de I Timidi) e tributi a Pino Daniele, Dalla, De Andrè, Battiato, Battisti, Abba, Bowie, Pink Floyd. Per la danza contemporanea torna la RBR Dance Company mentre gli amanti del balletto classico si segnino in agenda "Lo Schiaccianoci", in programma l’8 dicembre.

Questo è solo un assaggio: il calendario completo degli spettacoli si trova sul sito www.teatromichelangelo.com. La campagna abbonamenti alla nuova stagione di prosa riapre lunedì 16 settembre alle 9.30, ma fuori carnet sono già disponibili in prevendita tutti gli appuntamenti. Da menzionare la collaborazione messa in campo con Modenamoremio: agli abbonati verrà offerta una gift card che permetterà loro di avere lo sconto del 10% in oltre 50 negozi del centro storico. Viceversa, i negozianti avranno la possibilità di offrire sconti e omaggi per l’ingresso a teatro ai loro clienti. "Un piccolo gesto per invogliare ulteriormente alla frequentazione del teatro, perché non è mai abbastanza", le parole del suo direttore Angelo Giovannini.