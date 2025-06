’Milk’, un sabato a tutta festa. Tra musica, sport e divertimento

Sabato a Modena sbarcherà il ‘Milk Fest’, un evento articolato su musica, sport, animazione, mercatini e buon cibo. Tutto giovane e modenese, con ingresso gratuito dalle 9.30 all’Ippodromo Ghirlandina di via Ragazzi del ’99, fino a tarda notte, con la possibilità di prenotare le attività anche su Eventbrite.

La giornata si aprirà con la ‘Milk Run’, una corsa podistica non competitiva, per poi proseguire con lezioni gratuite di yoga, pilates e body functional, mentre nel pomeriggio il torneo di basket 3 contro 3 si darà il cambio con le corse dei cavalli.

All’attività fisica si affiancherà il mercatino dell’artigianato e delle start up locali, con la vendita, l’esposizione e i workshop tenuti da artisti e artigiani emergenti, sempre del territorio. Cibo garantito con l’area food truck allestita grazie alla collaborazione con ZeroCinqueNove e Bar Tiffany.

Non mancherà neanche la musica, che fino alle due di notte animerà la serata con i suoni di Disco Euphoria. Il progetto ‘Milk Revolution’ nasce "da un gruppo di amici che si sono voluti mettere in campo per colmare quel gap che esiste fra un bell’evento e il suo pubblico, con un occhio di riguardo per i giovani", commenta il presidente Stefano Mella.

"È un progetto giovane, fatto dai giovani per la comunità: nei loghi e nei colori si richiama l’alba e con lei la rinascita, mentre il latte è la prima cosa che ricevi quando nasci, il primo nutrimento: il simbolo della forza con cui vogliamo crescere e contribuire al nostro territorio".

"Se sette ragazzi sono riusciti a fare divenire realtà il loro progetto in un tempo così breve (sei mesi, ndr), lo si deve alla loro passione e ai loro sforzi", chiosa l’assessore alle politiche giovanili Andrea Bortolomasi, "e alla loro capacità di trovare e convincere i loro interlocutori, non ultimo il Comune, che è felice di supportare questa iniziativa".

Francesco Lolli