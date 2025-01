Minacce e danni allo scooter: in due a giudizio

Sapevano che lui, il loro coetaneo, era uscito con la ragazzina di cui uno dei due si era invaghito. Lo hanno atteso al parco e lo hanno minacciato di morte: "Ti ammazziamo" gli hanno ‘promesso’ prima di danneggiargli lo scooter. Una sorta di avvertimento a seguito della quale la vittima, un coetaneo di origine straniera di Sassuolo, ha sporto denuncia.

I fatti sono avvenuti nel Parco Ciro Menotti di Maranello ad agosto 2020. La procura, per i due imputati, un 31enne di Sassuolo, difeso dall’avvocato Edoardo Salsi insieme ad un 25enne sassolese ha chiesto per entrambi il decreto penale di condanna. Decreto accolto dal giudice, con la condanna degli imputati a cinquemila euro di multa ma a cui si è opposto il legale difensore. Ora si attende la fissazione dell’udienza preliminare. I giovani rispondono di minacce in concorso e danneggiamento con l’aggravante del fatto commesso da più persone riunite.

Quella sera d’estate, dopo una accesa lite con la vittima, secondo le accuse, i due amici minacciarono di morte il giovane per poi distruggere il suo scooter. Una ‘lezione’ volta a far si che il ragazzo si piegasse alle loro richieste. La sua ‘colpa’? Aver iniziato ad uscire con una ragazza di cui uno dei due imputati si era invaghito.

Il giovane, però, anziché ‘subire’ gli ordini e le minacce dei due rivali in amore aveva subito sporto denuncia. Così, a seguito delle indagini e, ovviamente, delle analisi delle testimonianze raccolte dagli inquirenti, ora gli imputati rischiano la condanna. Ma sono diversi i processi che oggi vedono imputati ragazzi giovanissimi, spesso al centro di violente risse o di violente legate a situazioni di rivalità tra ‘pari’.

Infatti ad essere rinviato a giudizio è stato anche un 22enne Sassolese che, a febbraio del 2022 picchiò selvaggiamente un 20enne di origine straniera residente a Scandiano, nel reggiano. Quella sera l’imputato (difeso dall’avvocato Edoardo Salsi) aveva come si suol dire ‘fatto serata’ con alcuni amici: prima a cena in pizzeria e poi in un locale.

Alcuni giovani, tra cui la vittima avevano però iniziato a lanciare bottiglie nella sua direzione all’uscita dall’esercizio. Dopo una violenta lite il 22enne aveva così colpito con una testata in pieno volto il giovane ‘rivale’, causandogli lesioni al volto, con l’aggravante di aver prodotto l’indebolimento permanente di un organo, avendogli rotto due denti. Il 22enne è stato quindi rinviato a giudizio con l’accusa di lesioni aggravate e il processo partirà il prossimo 17 giugno.

Valentina Reggiani