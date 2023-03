Minacciava di morte la sua ex Chiesti tre anni di carcere

L’ha minacciata di morte, pedinata, sommersa di telefonate giorno e notte per due anni e mezzo. Ieri la pubblica accusa ha chiesto per l’uomo, un modenese di 34 anni accusato di stalking, tre anni di carcere. Contestualmente la vittima, una coetanea ed ex compagna dell’imputato, si è costituita parte civile al processo attraverso il proprio legale, Rocco Cariglino. A rischiare la pesante condanna è un pluripregiudicato che ha continuato a perseguitare e minacciare la ex, mamma dei suoi figli nonostante fosse già stato sottoposto ad ammonimento da parte del questore. Gli episodi sono iniziati i primi mesi del 2020 e sono andati avanti fino a settembre 2022, ovvero quando l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla vittima. In base a quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, l’imputato avrebbe perseguitato la vittima per oltre due anni, minacciandola costantemente di morte, appostandosi sotto casa per interminabile ore e tempestandola di telefonate. Più volte – vista la pericolosa situazione – si era reso necessario l’intervento della polizia che aveva trovato il 34enne puntualmente sotto l’abitazione della vittima, intento a ‘gridare’ minacce. Ora l’imputato si è trasferito in un’altra regione, in attesa della sentenza di condanna. La pubblica accusa ha chiesto appunto tre anni di carcere

v.r.