"Mio padre non ha esperienza?. È un bene, basta con i soliti politici"

Si accende lo scontro politico a Fiorano. Dopo l’attacco di Sergio Romagnoli della lista ’Noi ci siamo’ a sostegno di Marco Biagini contro Giuseppe Manfredini ("Non ci si improvvisa sindaci"), a replicare è Stefano Manfredini, figlio del candidato sindaco del centrodestra e componente della lista ’Manfredini sindaco’ (nella foto).

"Mio papà – rimarca Manfredini – non ha esperienza come politico e crediamo fortemente che sia un gran bene. Stiamo parlando di una persona che ha sempre lavorato e vissuto il territorio, con enormi capacità pragmatiche, distante anni luce da semi-politici con qualche dote oratoria e poco senso della realtà, come se ne sono visti tanti (e speriamo sempre meno) a livello comunale". Il percorso, prosegue, "di questa candidatura è cominciato due anni fa, quando mio padre ha lasciato l’attività di famiglia per mettersi in gioco per il nostro Comune, conscio di non conoscere le dinamiche politiche che guidano questo ‘gioco’, ma con la ferrea determinazione a portare quel cambiamento che necessitiamo da decenni. Due anni di analisi, incontri, studio e approfondimenti. Lo sapete che il nostro comune ha avuto solo quattro sindaci negli ultimi 50 anni? Sapete che Fiorano non ha mai avuto un sindaco civico, non tesserato per un qualsiasi partito? Avete provato a parlare con imprenditori, negozianti, ristoratori? Siamo stanchi di vedere le stesse persone che cambiano ruolo pur di conservare un posto pubblico, di lamentare inadempienze, opere mal realizzate, autoreferenzialità e totale assenza di ascolto, sia dei cittadini che degli stessi consiglieri".