Mistero di Daniela Ruggi: il Ris a casa e nell’auto dello sceriffo

Modena, 16 dicembre 2024 – Sono iniziati questa mattina gli accertamenti del Ris sulle proprietà di Domenico Lanza. In primo luogo i militari specializzati di Parma si sono concentrati sull’auto del 67enne, soprannominato 'lo Sceriffo' e accusato di detenzione di armi clandestine oltre che indagato per sequestro di persona in merito alla misteriosa scomparsa della 31enne di Vitriola (a Montefiorino) Daniela Ruggi.

Dai primi rilievi, fa sapere il suo avvocato Fausto Gianelli, non sono state trovate tracce di sangue dopo un’esame col luminol nel bagagliaio e nell’abitacolo della sua Fiat. Sono stati raccolti e repertati alcuni oggetti, bigliettini, attrezzi, due bottiglie di acqua, niente di sospetto o di riconducibile a Daniela.

Gli uomini del Ris si sono poi spostati a Polinago, a casa dell’uomo di 67 anni dove è in corso il sopralluogo.

Notizia in aggiornamento