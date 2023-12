Moda sostenibile. Un evento a scuola

Nell’ambito del progetto “Mani per creare, idee per cambiare” del Ceas La Raganella (Comune di Mirandola), di ManiTese e della Sartoria Circolare Manigolde, si terrà il primo Swap Party Natalizio in collaborazione con il Comitato Genitori.

Le classi terze sono state coinvolte in un percorso di approfondimento sul tema della moda sostenibile e del Cambia Moda, una campagna realizzata dalla ONG Mani Tese a livello nazionale sul tema della fast fashion, dell’inquinamento nel campo della moda e della violazione dei diritti umani per condizioni di sfruttamento nei Paesi del sud del mondo. Il ritrovo è quindi per gli alunni di terze e le loro famiglie, presso l’atrio della scuola martedì 19 dicembre dalle 16 alle 18.