Modena, c’è il ‘senior coach’ per gli anziani soli

Modena, 16 aprile 2023 – Gli anziani delle Terre di Castelli? Ora c’è un progetto per farli sentire meno soli, più in salute e più coinvolti nelle associazioni del territorio. E’ stato infatti presentato al castello di Levizzano, da parte di Asp Terre di Castelli (azienda per i servizi alla persona) e di Spi Cgil, il nuovo portale internet seniorcoach.it, che intende offrire una serie di servizi a persone over 65, nell’ottica di allungare sempre di più la loro autonomia e il loro benessere.

A Modena c'è il ’senior coach’: app per anziani soli

La presentazione di questa iniziativa è avvenuta peraltro alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, anche perché la stessa Regione ha seguito da vicino lo sviluppo di questo progetto, tanto che la piattaforma seniorcoach.it è stata sviluppata dalla società Lepida, partecipata dalla Regione.

"Nella presentazione di questa start-up di Asp Terre di Castelli – spiega il presidente Marco Franchini – abbiamo coinvolto una settantina di imprese e associazioni di categoria, perché in primo luogo abbiamo pensato di rivolgerci al mondo del lavoro. Seniorcoach è stato pensato già nel 2019, poco prima dell’emergenza covid, con l’intento di provare a dare una risposta innovativa al grande problema dell’invecchiamento della popolazione. Consideriamo che, nell’ambito dell’Unione Terre di Castelli più Montese (ovvero il territorio che corrisponde al Distretto sanitario, ndr), abbiamo già 20.000 persone over 65, con 5.000 di queste che vivono da sole. E ci sono due modi per affrontare questa situazione: o percorrere la via più consolidata, che è quella di affrontare i sintomi aspettando, o di investire sul benessere di queste persone, andando casa per casa a promuovere modelli di vita attiva e di relazioni sociali, per mantenere il più a lungo possibile la loro indipendenza".

Come ha spiegato sempre Franchini, inizialmente in questa start-up di Asp Senior Coach vedrà 14 componenti della Spi-Cgil, già formati, coordinati da un collaboratore di Asp. Queste 14 persone si prenderanno cura, su richiesta, di promuovere una vita attiva e salutare per gli aver 65 residenti nei comuni dell’Unione più Montese. Per fare qualche esempio: chi vive solo e desidera fare attività in compagnia, potrà ricevere proposte di contatto con associazioni o realtà che rispondono ai suoi interessi. Chi deve seguire una terapia o verificare lo stato di salute potrà essere seguito anche con strumenti tecnologici. Chi desidera aumentare il livello di sicurezza della propria abitazione o vuole una protezione dai contratti telefonici potrà essere messo in contatto con esperti di domotica per "informatizzare" e controllare la propria casa. Tutti questi servizi di assistenza, nella prima fase saranno rivolti alle aziende del territorio, che tramite il welfare aziendale potranno acquistare veri e propri pacchetti per i propri dipendenti avendo un duplice vantaggio: le imprese avranno vantaggi fiscali e i dipendenti avranno più risorse.

"Nell’ideare questo social delivery – spiega infatti Franchini – abbiamo pensato in particolar modo ai tanti dipendenti di aziende che, impegnati sul lavoro, non possono e non riescono ad assistere in modo continuativo i propri cari o persone anziane, che pure sono normalmente abbastanza autonomi. Metteremo a disposizione delle aziende un consulente che costruirà un offerta su misura. L’idea, poi, è di estendere presto questo progetto anche direttamente ai privati cittadini visto l’aumento delle richieste su questa tematica". Tutte le indicazioni per le aziende interessate di trovano appunto su seniorcoach.it.