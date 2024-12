Modena celebra Vittorio Saltini con il progetto 'Praticare i sogni'

Da alcuni anni in molti hanno espresso il desiderio che la città ricordasse Vittorio Saltini e da questo stimolo è nato un progetto non solo per ricordare Vittorio, ma anche per riattivare nella città un confronto culturale e politico su temi quali la partecipazione, il welfare, il ruolo dei partiti e il loro rapporto con la società civile, i diritti di cittadinanza.

Con queste parole Legacoop Estense, Arci Modena, Arci Servizio Civile Modena, cooperativa sociale Aliante e Fondazione Mario del Monte riassumono il senso del progetto ’Praticare i sogni’, che verrà presentato nel corso dell’iniziativa che si svolgerà venerdì a partire dalle 16 al Laboratorio Aperto – EX AEM di Modena (viale Buon Pastore 43).

Il progetto si struttura in due attività principali: la pubblicazione del libro dal titolo ’Solidarietà è sporcarsi le mani’, sulla storia di Vittorio Saltini, che verrà presentato nel corso dell’iniziativa alla presenza degli autori Roberto Franchini e Dario Guidi; l’istituzione, nella città di Modena, della ’Giornata dei diritti’ in memoria di Saltini.

Il pomeriggio si aprirà, alle 16, con i saluti istituzionali dell’assessora del Comune di Carpi Tamara Calzolari e di Silvana Borsari di Fondazione di Modena. Seguirà la presentazione del progetto ’Praticare i sogni’, a cura dei promotori. Seguirà la presentazione del libro, che ripercorre le tappe della storia di Vittorio Saltini: dall’impegno nel Pci di Carpi e dalla carica di assessore alla Sanità della Provincia negli anni ’70, Saltini successivamente si dedicò all’associazionismo e alla promozione sociale con la carica di presidente Arci provinciale, per poi fondare la cooperativa sociale Aliante ed infine promuovere la nascita del Consorzio di Solidarietà Sociale.

A seguire, l’intervento di Luigi Manconi, sociologo e presidente dell’Associazione ’A Buon Diritto’. Le conclusioni spetteranno al sindaco di Modena Massimo Mezzetti che, nel ricordare con affetto Saltini, evidenzia "la sua mite determinazione e la capacità di sporcarsi le mani, contribuendo in modo decisivo a innescare il percorso di una comunità politica che si è rinnovata negli anni dando vita a una Modena solidale, attiva, capace di realizzare vera innovazione sociale".

L’incontro sarà moderato dalla giornalista di TRC Francesca Galafassi.