Modena: divieto di fuochi d'artificio e restrizioni sulla vendita di alcolici durante le festività

Per il periodo delle festività, a partire da oggi fino al 7 gennaio, in tutto il territorio comunale di Modena sono vietati fuochi d’artificio e lanterne volanti, mentre gli esercizi di vendita al dettaglio di alimentari e alcolici sono tenuti a rispettare la chiusura dalle 20 alle 6 del giorno successivo, per prevenire fenomeni di degrado legati all’abuso di alcol. Dalle 18 di martedì 31 dicembre alle 8 di mercoledì 1 gennaio, inoltre, sempre nell’area del centro storico, è vietata la vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine, e chi circola nell’area non può portare con sé contenitori di vetro, lattine, oltre a strumenti di autodifesa offensivi, come ad esempio lo spray al peperoncino. Le prescrizioni sono stabilite attraverso tre ordinanze firmate dal sindaco Massimo Mezzetti a garanzia dello svolgimento in sicurezza dei momenti di festeggiamento e per consentire a tutti legittimamente di partecipare.

"I tre provvedimenti – afferma Mezzetti – sono un ulteriore contributo che viene fornito per garantire tranquillità durante il periodo delle festività. In particolare, quella che riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio di alimentari e alcolici nell’area del centro, nasce dall’ascolto delle segnalazioni dei residenti e interviene per un periodo limitato di tempo per evitare che la vendita di alcolici nelle ore serali sfoci in episodi di degrado urbano e insicurezza. Ovviamente la Polizia Locale sarà in campo per controllare l’osservanza delle ordinanze. Vorrei però fare un appello a tutti i cittadini sull’uso dei cosiddetti botti perché mai nessuna forza di polizia potrà riuscire a controllare tutta la città. Il mio è quindi un appello a usare testa e cuore e tenere conto dell’impatto che questi scoppi hanno in particolare sugli animali, oltre al pericolo rappresentato dall’utilizzo dei petardi soprattutto per i bambini".

"Rappresenta una novità l’ordinanza che riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio di alimentari e alcolici, misura, decisa a tutela del riposo dei residenti e del decoro urbano in un periodo che registra notevole afflusso di persone in centro, interviene quindi in una zona delimitata dalle vie: Vittorio Veneto, Molza, Monte Kosica, Crispi, piazzale Natale Bruni, Caduti in Guerra, Rimembranze, piazzale Risorgimento". Il provvedimento è volto a evitare, nel periodo delle festività caratterizzato da un notevole afflusso di persone, da manifestazioni pubbliche e festeggiamenti non organizzati, che la libera vendita al dettaglio di bevande alcoliche o superalcoliche possa portare, soprattutto nelle ore serali.