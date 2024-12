Modifiche al servizio extraurbano di aMo e Seta: nuovi orari per garantire puntualità

Arrivi regolari e puntuali dei bus, entro le 8, la mattina, nonostante la viabilità congestionata. E’ questo l’obiettivo delle importanti modifiche al servizio extraurbano pianificate da aMo, in collaborazione con Seta, che entreranno in vigore dal 7 gennaio con il nuovo orario scolastico. In particolare saranno anticipate le partenze delle corse delle linee che transitano la mattina sulla via Giardini: 800, 815, 670 e 671; della linea 820 che transita sull’Estense; della linea 731 che transita sulla via Vignolese e via Castelnuovo; della linea 760 che transita dalla via Emilia. Garantite le coincidenze dalla montagna (Zocca, Montese, Fanano, Pievepelago, Lama Mocogno, Serramazzoni) a Pavullo, Maranello e Vignola. Anticipi anche per la linea 500 che collega Modena e Soliera a Carpi.

Con l’aumento del traffico automobilistico sulle arterie principali afferenti alla città di Modena, e non solo, i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico sono aumentati progressivamente, fino a non consentire l’arrivo in tempo per l’inizio delle lezioni agli studenti e l’arrivo puntuale presso le sedi lavorative ai pendolari. Attraverso l’analisi del sistema di monitoraggio satellitare dei mezzi – fanno sapere Amo e Seta – è emerso che questa tendenza si è consolidata, senza mostrare inversioni, richiedendo quindi un importante intervento di revisione agli orari di numerose linee. E’ stato necessario intervenire con anticipi fino a 10 minuti, dal lunedì al venerdì, delle corse in partenza tra le 6.30 e le 7.30 e dei collegamenti legati in coincidenza, fino ai punti più decentrati del territorio provinciale, per rispettare l’orario di arrivo previsto. Invariati invece gli orari al sabato.

"Si richiede un piccolo sacrificio agli utenti, che dovranno svegliarsi un po’ prima per poter arrivare puntuali alle rispettive destinazioni – sottolinea l’amministratore unico di aMo Stefano Reggianini – Il servizio di trasporto pubblico deve garantire capillarità al territorio, attraverso le numerose fermate disponibili, ma anche regolarità rispetto agli orari previsti. Tenendo presenti queste priorità si è intervenuti sul servizio, per dare risposta alle richieste espresse in questo senso da parte di Enti locali, scuole e utenza. Trattandosi di modifiche rilevanti, invitiamo tutti i viaggiatori a consultare i nuovi orari appena disponibili sul sito di Seta, anche monitorando la sezione news con le notizie della linea di interesse". Oltre alle linee citate, previsti potenziamenti per le linee di Mirandola 401 e 491 dirette alla stazione ferroviaria, al Biomedicale e alle frazioni. Modificati anche gli orari di alcune corse delle linee 420 e 480 per garantire il rientro a casa - in coincidenza - di numerosi studenti dell’Area Nord della provincia (Medolla, Concordia, San Possidonio e Cavezzo) iscritti all’Istituto Greggiati di Poggio Rusco.

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento sarà possibile consultare il sito internet www.setaweb.it. Nei prossimi giorni saranno disponibili i dettagli delle linee modificate. Le tabelle orarie complete saranno visibili nella prima settimana di gennaio. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216.