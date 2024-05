Molesta la vicina, patteggia la pena. Era accusato di violenza sessuale

Per due volte ha incontrato la vicina di casa sul pianerottolo della palazzina e per due volte le ha messo le mani addosso, palpeggiandola. E’ finito a processo con l’accusa di violenza sessuale un carpigiano 61enne. Per l’uomo, ieri, il legale che lo assiste ha proposto il patteggiamento a un anno e dieci mesi di carcere, pena sospesa subordinata alla frequentazione del corso contro i reati sessuali. La richiesta ha trovato il consenso del pubblico ministero e l’udienza è stata rinviata per dal giudice a novembre per permettere all’imputato di completare il percorso terapeutico in questione. Gli episodi, due a distanza di breve tempo sono avvenuti a dicembre del 2022 a Carpi. Secondo le accuse il 61enne avrebbe appunto toccato nelle parti intime la vicina di casa, una 26enne di nazionalità Ucraina in ben due occasioni, dopo averla incontrata sul pianerottolo della palazzina in cui entrambi vivevano. La giovane, spaventata, aveva subito sporto denuncia nei confronti del vicino molestatore e, a seguito delle indagini, l’uomo è finito a processo appunto per violenza sessuale. Una volta terminato il corso, come previsto dalla recente normativa, patteggerà la pena a un anno e dieci mesi di carcere, pena sospesa.

Valentina Reggiani