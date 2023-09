"Morelli candidato? Tema non prioritario"

"Un ritorno sulla scena pubblica? E chi ne è mai uscito?". Le parole rilasciate dell’ex vice sindaco Simone Morelli, subito dopo la pronuncia della sentenza di assoluzione nei suoi confronti in merito al reato di tentata diffamazione, ‘perché il fatto non costituisce reato’, non lascerebbero spazio a dubbi, specie in vista delle prossime elezioni a sindaco del 2024. Morelli, assolto, ha infatti dichiarato: "Ci sono stato, ci sono e ci sarò per il bene della mia città. Candidatura? Io non escludo nulla: lo diranno gli altri, ma posso dire che ci sono e che in qualsiasi modo mi spenderò per Carpi. Adesso è il momento di costruire".

Ora l’attenzione si sposta sugli equilibri politici, in vista di potenziali alleanze o liste civiche per concorrere alle amministrative del prossimo giugno. "Di qua alle elezioni – afferma Daniela Depietri, segretaria cittadina del Pd – abbiamo otto mesi di eventi e situazioni più o meno facili e difficili da affrontare e che potrebbero incidere sul voto. Sinceramente non mi preoccupa il fatto che Simone Morelli possa o meno decidere di candidarsi: sono ben altre le cose che mi preoccupano come gli immigrati in arriva, la città che cambia, quanto può la politica incidere sul territorio in tema di sanità e tanto altro. Questo mi preoccupa, non certo l’eventuale discesa in campo di Morelli". "Al di là della sentenza di assoluzione che va ovviamente rispettata – prosegue la Depietri – quello che è accaduto già da allora, quando io ero assessore, ha minato i rapporti e i sodalizi, dal punto di vista non solo politico ma anche umano". Sul punto interviene anche Sergio Vascotto, presidente della lista civica Carpi Futura: "Attualmente reputo prematura ogni considerazione sul tema. Simone Morelli era uno dei nomi che avevamo preso in considerazione cinque anni fa, in vista delle elezioni del 2019. Era per noi un potenziale candidato interessante e ne stavamo vagliando la posizione, poi la situazione ha preso la piega che conosciamo tutti. Quello che adesso possiamo dire – prosegue Vascotto – è che ‘a botta calda’ non si dovrebbero fare certe valutazioni, perché il rischio è quello di considerare la politica e le elezioni in termini di ‘rivincita’. E per noi Carpi Futura, che siamo civici, centristi, non ideologici, una cosa simile è inammissibile. Occorre lasciare ‘decantare’ il tutto: tra due o tre mesi, la situazione si sarà calmata e sarà possibile valutare la posizione politica della persona in questione (Morelli) in quanto tale, a prescindere dal momento attuale. Noi vogliamo parlare di cose concrete e non di ‘rivincita’". "Personalmente – conclude Vascotto – reputo che Morelli abbia agito bene sotto l’aspetto amministrativo. Un confronto con lui? Perché no?".

Maria Silvia Cabri