Moro non riesce a trovare spazio. Toljan argina e prova a ripartire

MOLDOVAN 6. In surplace su Buglio al 19’, rischia grosso su Ruggero, in uscita, nella seconda metà della ripresa, ma nel complesso se la cava. E senza troppi assilli, anche se i gol sul groppone sono due. E gli guastano la media, che fin qua luccicava….

TOLJAN 6. Fa quanto deve, e come deve. Argina e riparte, e se qualcosa perde da una parte lo riguadagna dall’altra. In avanti, tuttavia, troppe scelte sbagliate. Affidabile a prescindere, come da copione….

ODENTHAL 5,5. Rientra dopo il pit-stop del derby, sfiora la rete di testa che non è passato nemmeno un minuto, poi si dedica ad azzerare Adorante, che tuttavia lo brucia quando segna un gol che, a conti fatti, pesa parecchio perché nega la vittoria ai neroverdi. A volte, del resto, basta perdere un metro per perdere il resto. La B è questa qua…

MUHAREMOVIC5,5, Gran chiusura su Pierobon in avvio di partita, e di testa non ne sbaglia una, il centraline scuola Juve. Che tuttavia qualcosa di troppo concede all’attacco dei campani. Bene, ma non benissimo…

DOIG 6. Sta(rebbe) tanto bene da non meritare nemmeno il turnover, ma si stira rincorrendo Floriani nell’unico duello che perde con l’esterno stabiese. Mancherà, a Grosso, e mancherà al Sassuolo… (19’ s.t. Pieragnolo 6. Patisce Ruggero in fase difensiva, ma quando sale quel che ha da dire lo dice, salvando anche un gol sulla linea)

LIPANI 5,5. Seconda dal 1’ per il centrocampista scuola Genoa. Non granchè: ai limiti dell’insipido (12’ s.t. Ghion s.v. Segnerebbe anche, ma poi si fa male…22’ s.t. Iannoni 6.Ci mette cuore e corsa, quello serviva e lui esegue)

OBIANG 5,5. ‘E il vecchietto dove lo metto?’ Se si chiama Pedro Obiang, 32 anni e non sentirli, lo metti in campo, dal 1’, anche se ha giocato tre giorni prima il derby contro il Modena. Parecchia fatica, per lui, però…

THORSTVEDT 5,5. A forza di tirare la carretta, una gara la si toppa. I vichingo prova a spaccarla comunque, la gara, rincorrendola da par suo dentro transizioni che i altre occasioni lo hanno premiato. Ma questa volta, come il Sassuolo, ‘Thor’si ferma a metà strada… Alla prosima…

VOLPATO 6. Rocchetti lo argina a lungo: si sfila dalla guardia del terzino stabiese giusto per calciare alle stelle a metà primo tempo, ma anche per suggerire a Pierini la traiettoria che serve a sbloccare la gara (1’ s.t. Laurientè 5. Invisibile)

MORO 5. Seconda dal 1’ per il pivot ex Padova: Varnier lo maltratta da subito, lui cerca spazio ma non lo trova (12’ s.t. Mulattieri 5,5. Aggiunge pochissimo)

PIERINI 7,5. Un contropiede gettato alle ortiche al 15’, molta corsa e altrettanto impegno, premiato dalla doppietta che ne fa il ‘top’ di giornata e ne fa il bomber che non ti aspetti. I gol sono quattro, per lui..

Stefano Fogliani