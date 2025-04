Morto il patron del gruppo Panini: addio ad Aldo Hugo Sallustro

Modena, 22 aprile 2025 – Modena piange Aldo Hugo Sallustro, patron e amministratore delegato del gruppo Panini. L’imprenditore è morto improvvisamente ieri a 75 anni, poiché fino a venerdì sera aveva lavorato in ufficio. La Panini è leader mondiale delle figurine ed è editore in Italia dei fumetti di Topolino e Marvel.

La vita

Classe 1949, Sallustro era nato a Buenos Aires, in Argentina. Il padre Oberdan era il presidente della sussidiaria locale di Fiat, mentre lo zio Attila era calciatore e dal 1926 al 1937 ha vestito la maglia del Napoli. Aldo Hugo Sallustro guidava Panini da 33 anni, durante i quali l'azienda fondata nel 1961 a Modena dai fratelli Panini ha cambiato diverse volte controllo, passando per le mani di Bain Gallo Cuneo e De Agostini, del colosso dei fumetti americano Marvel e della Fineldo dei Merloni.

Il gruppo diventa multinazionale

Lungo tutte queste stagioni, Sallustro ha mantenuto il timone della società sino a diventarne nel 2016 proprietario assieme alle sorelle Anna e Teresa Baroni. L'imprenditore era tuttora in prima linea nella gestione di Panini e si recava ogni giorno in ufficio per analizzare l'andamento delle attività e le strategie di espansione in nuovi mercati e prodotti.

Sotto la sua guida, il gruppo con sede a Modena è diventato una multinazionale, capace di vendere più di 5 miliardi di figurine all'anno in tutto il mondo e di generare un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro, più che triplicato rispetto al 2017.