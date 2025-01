Morto Tiziano Ruffilli, fondatore del circolo Vienna

Il sindaco Massimo Mezzetti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Tiziano Ruffilli, classe ’49, animatore culturale che tanto ha dato alla città.

"Grazie anche a persone come Tiziano questa città ha vissuto tra gli anni ‘80 e ‘90 una stagione d’avanguardia che ha saputo coniugare cultura e socialità – ha scritto Mezzetti – Un periodo di grande fermento, reso possibile dalla capacità, sua e di altri, non solo di leggere il contesto ma di sperimentare forme nuove dello stare insieme. Il circolo Wienna e la lunga e fervida stagione di Circoli e Cortili hanno dimostrato che quelle di Tiziano erano idee che si esprimevano in luoghi dove si creavano comunità creative e relazioni tra le persone. Sono sempre stato convinto che questo sia ciò che la cultura deve fare. Modena non dimenticherà queste esperienze. Saluto Tiziano con profonda tristezza e grande affetto, lo stesso con cui esprimo le condoglianze ai familiari e a chi gli ha voluto bene".

Il funerale, per sua espressa volontà, non ci sarà. L’ultimo saluto potrà essere dato alla Cra Guicciardini poi il feretro, lunedì mattina, sarà portato al cimitero.