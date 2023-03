Modena, choc in azienda a Savignano: muore a 47 anni colpito da malore

Muore in azienda dopo un malore

Ex assessore muore a 47 anni per un malore improvviso

Savignano (Modena), 25 marzo 2023 – Un malore improvviso, mentre stava lavorando, ha stroncato la vita a un 47enne di Vignola. È successo nella mattinata di ieri – intorno alle 11.30 – alla ditta Lemir di via Dell’Artigianato a Garofano di Savignano, specializzata in recupero di ferro e rottami metallici, demolizione e rimozione di container da cantiere e box uso ufficio.

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità, oltre ai colleghi. Da chiarire le cause dell’inaspettato e fatale malore, risposte potranno arrivare dall’autopsia, se sarà disposta: la vittima è un uomo del 1976, residente a Vignola. Sul posto, come vuole la prassi in questi casi, sono intervenuti sia i carabinieri, per i rilievi di legge, sia i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Quanto è accaduto ieri mattina ha destato una grande e comprensibile commozione all’interno della stessa ditta, chiusa nel dolore.