Musica e solidarietà. Raccolti 3mila euro

La musica che fa bene:ieri mattina, nella sede di via Marchiona, è stato consegnato a Giannina Panini, presidente della Croce Blu di Carpi, il ricavato del concerto ‘Buon compleanno Liga’, che si è svolto lo scorso 14 aprile in Teatro Comunale, alla presenza di circa 400 spettatori. Nello specifico Marco Piu, presidente dell’associazione Culturale Magix Promotion nonché titolare dell’agenzia che gestisce e promuove il gruppo ‘Happy Hour’, la tribute band di Luciano Liguabue, e il carpigiano Filippo di Canale 7, pseudonimo di Franco De Filippi, che si occupa non solo di presentare ma anche di organizzare il tributo hanno consegnato un simbolico grande assegno del valore di 3mila euro nelle mani di Giannina Panini. Giunto alla sua undicesima edizione, ‘Buon compleanno Liga’, anno dopo anno, ha sempre sostenuto realtà del terzo settore, a dimostrazione di come la musica possa ben conciliarsi solidarietà e vicinanza al territorio. "Un concerto che suona bene – ha spiegato De Filippi – ma che fa anche del bene. Per questa edizione, infatti, l’obiettivo è stato quello di devolvere parte del ricavato alla Croce Blu Carpi ODV. Per noi è fondamentale che la beneficenza sia devoluta in loco: a onlus e associazioni del territorio". "Questa donazione, di cui siamo estremamente grati – ha sottolineato Giannina Panini – andrà a sostenere le attività della Fondazione Ebri, fondata dal premio Nobel Rita Levi Montalcini".