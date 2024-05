Muzzarelli attacca la cinese Xiaomi: "Non possono usare il nostro brand"

Il brand Modena "può dare valore a molti prodotti, sicuramente nell’automotive, ma anche in altri settori, basti pensare al food e alle nostre eccellenze nei prodotti tipici. Ma nessuno – avverte il sindaco Gian Carlo Muzzarelli durante un convegno nell’ambito del Motor Valley Fest – può pensare di impadronirsi del marchio Modena, tantomeno se nella produzione non c’è alcun legame con il territorio. Siamo impegnati a tutelare in ogni modo, anche legalmente, l’utilizzo improprio del nome della città. E chiediamo al Governo che ci sostenga in questo sforzo". Il riferimento è chiaro, così come l’obiettivo: titelare il made in Modena (e quindi ’in Italy) messo a dura prova dopo la vicenda della cinese Xiaomi che vuole dare il nome Modena ad un’auto che non ha alcun legame con il territorio.

Modena, secondo il sindaco Muzzarelli, "è ormai un brand riconosciuto e affermato, anche sotto l’aspetto turistico, e siamo pronti a contrastare con fermezza ogni tentativo di abuso, a maggior ragione se fatto senza nemmeno informarci o coinvolgerci. È un impegno che il Comune condivide con le altre istituzioni del territorio, a partire dalla Camera di commercio, con le quali lavoriamo da tempo per la valorizzazione del brand Modena. Con questa operazione, invece, si sta cercando di sfruttare indebitamente la nostra reputazione di Motor Valley utilizzando una indicazione geografica (Modena) diversa dal luogo di origine dell’auto (Cina) per indicare o suggerire impropriamente che l’auto proviene dal nostro territorio o che presenta qualità dei prodotti automotive della Motor Valley".

Sempre nel weekend dedicato al Motor Valley Fest ieri si è tenuto al teatro della Fondazione San Carlo il networking dei giovani talenti e delle start up con i top brand della terra dei motori dell’Emilia Romagna. Dalle 9 alle 18 sono andati in scena 11 Talent Talks, ovvero incontri di approfondimento rivolti alla popolazione studentesca in cui le aziende hanno presentato agli studenti le figure professionali chiave richieste dal mercato automotive, oltre che il percorso accademico formativo che i candidati dovrebbero intraprendere per acquisire le competenze caratteristiche richieste nel settore. Tantissimi i ragazzi che attraverso le prenotazioni online hanno riempito il teatro per ascoltare le conferenze susseguitisi nel corso della giornata, con un interesse notevole evidenziato dalle tantissime domande rivolte ai professionisti e dalle file fuori dalle sale per consegnare direttamente i propri curriculum e progetti ai rappresentanti delle aziende.