Nasce la filiera femminile col Limidi. Borciani sarà il coordinatore

È stato presentato ieri il nuovo progetto del calcio femminile targato Ac Carpi. Con la promozione in C la società biancorossa aveva l’obbligo di formare una filiera giovanile femminile, anche solo mettendo il proprio nome a una società già esistente (come accaduto per il vecchio Carpi Fc con il San Paolo, ora diventato Modena dopo il salto in B dei canarini), ma il presidente Lazzaretti ha voluto andare oltre e dunque la collaborazione con il Limidi ha dato vita al Carpi-Limidi, che con doppio logo e maglia biancorossa avrà quattro squadre: una prima squadra nel campionato regionale (Eccellenza o Promozione), poi Under 17, Under 15 e le più piccole dall’Under 12 all’Under 10. "Siamo molto contenti – spiega il dg Enrico Bonzanini – e il presidente Lazzaretti ancora una volta ha dimostrato di credere, scommettere e investire sul territorio. Abbiamo scelto di non fare concorrenza ma dare vita a una collaborazione sana e costruttiva. Con il Limidi c’è stata subito piena condivisione e ci fa piacere che torni a far parte della famiglia del Carpi. Per noi il calcio femminile è una start up, ma la stiamo vivendo con grande entusiasmo". Il Limidi diventa dunque Academy femminile Ac Carpi e dopo gli open day delle scorse settimane ce ne sarà un altro il 4 luglio a Mirandola. "Col Carpi è stato amore calcistico a prima vista – spiega Vincenzo Mottola, che guida 4 anni il settore rosa del Limidi assieme a Diletta Turco – e questa collaborazione è una grande opportunità per noi, sia perché in passato (per la scuola calcio, ndr) abbiamo sempre trovato un partner affidabile, sia perché anche per noi è fondamentale lavorare sul territorio". La prima squadra che si allenerà e giocherà a Limidi ("ma siamo vigili per altri campi sul territorio di Carpi per le giovanili" spiega Bonzanini) sarà guidata da Lorenzo Borciani, già tecnico dei baby biancorossi del vecchio Carpi Fc e due anni fa al timone della Juniores dell’Athletic Carpi arrivata alle fasi finali, che è anche il coordinatore di tutta l’attività femminile.

Con lui il vice Francesco Manfrin. Nell’Under 15 invece ci sono mister Gennaro Geraneo col vice Matteo Rettighieri. Al momento la squadra dove la rosa è ancora in costruzione è quella dell’Under 17, che cerca ragazze sul territorio. "Devo dire grazie al Carpi – spiega Borciani – e al Limidi. E’ un onore poter tornare al Carpi, per me il calcio femminile è un’esperienza tutta nuova, ma ci sono ampi margini per fare un progetto duraturo sul territorio".

Davide Setti