Natale Insieme torna in presenza

’Natale Insieme’, l’iniziativa che fornisce supporto ai cittadini in difficoltà o soli durante le feste, patrocinata da Comune, Auser, Anteas, Gas Insieme Acli, Caritas Parrocchiali e con la collaborazione della Croce Blu, è tornata in presenza. Dopo 4 anni di distanziamento dove i pasti venivano portati a domicilio dai volontari, finalmente si tornerà a festeggiare insieme il 25 dicembre presso la parrocchia di Gesù Redentore in Via da Vinci. "Un evento aperto a tutti e al quale siamo felici di fornire spazio e calore – commenta Don Paolo Notari, rappresentante della Curia all’inaugurazione di ieri a ’La Rotonda’ – Sotto Natale la solidarietà viene evidenziata ancora di più e siamo felici che, nel giorno dedicato a chi dell’altruismo ha fatto un credo, possiamo fornire uno spazio accessibile a tutti e a chiunque lo richiederà". "Oltre agli inviti, già recapitati –chiosa la vicesindaca Francesca Maletti – sarà possibile prenotare per chiunque voglia esserci, sia come volontario che come ospite per partecipare alla festa, semplicemente chiamando il numero della Croce Blu di Modena. Una Modena che è terza in classifica per ricchezza ma nella quale il divario fra ricchezza e necessità si fa sempre più forte. Come la ricchezza si accumula sempre di più, anche chi necessita del supporto delle istituzioni continua a crescere - pensiamo al lavoro ma anche agli affitti e all’aumento dell’età media che porta più anziani, oltre alle famiglie giovani, ad aver bisogno". Supporto a tutto tondo durante l’anno garantito dai volontari rappresentati ieri dalla presidente di Croce Blu Anna Perazzelli. Alla presentazione hanno partecipato anche i rappresentanti di Conad Nord Ovest Giovanni Megali e Gianluca Gaudino e il direttore del ’La Rotonda’ Andrea Rizzo.

Francesco Lolli