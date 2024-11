Nazionali, Obiang è il primo a rientrare. Oggi sarà di ritorno anche Thorstvedt

Il primo a rientrare è stato Pedro Obiang, reduce dai circa due terzi di match disputati con la ‘sua’ Guinea Equatoriale, sconfitta 3-0 dal Togo domenica sera, e tra domani e mercoledi rientrano tutti gli altri. Porte girevoli al Mapei Football Center, dove il Sassuolo ha ricominciato a lavorare ieri agli ordini di Fabio Grosso in vista della partita che lo oppone, sabato pomeriggio al Mapei Stadium, alla Salernitana, e dove sono attesi anche gli altri nazionali che la pausa ha aggregato alle loro nazionali di appartenenza. Oggi, in gruppo, ci sarà infatti anche Kristian Thorstvedt, fin qua unico del ‘plotoncino’ neroverde che non si è riposato durante la pausa ad aver fatto percorso netto. Con la Norvegia – un’ora in campo per il tuttocampista neroverde – ha infatti bissato, battendo 5-0 il Kazakistan, il successo già ottenuto giovedi scorso in Slovenia. Per entrambi parentesi internazionale chiusa, mentre occorrerà aspettare ancora almeno 24 ore perché al gruppo si riaggreghino Tarik Muharemovic, Andrea Lipani e Cristian Volpato. Il primo ha giocato l’intero match che la Bosnia ed Erzegovina, impegnata in Nations League, ha perso dalla Germania sabato sera per 7-0 e dovrebbe essere in campo anche stasera, quando la nazionale della ex Jugoslavia affronta, alle 20,45, l’Olanda al ‘Bilino Polje’ di Zenica, ed in campo scenderanno anche, con tutta probabilità, anche i due azzurrini. Per Lipani c’è Italia – Romania under 20, valida per l’Elite League (ore 18,15, si gioca al Viola Park) mentre per Volpato, arruolato dall’under 21, in programma c’è Italia – Ucraina, amichevole internazionale che si gioca, anche in questo caso alle 18,15, al ‘Picco’ di La Spezia. Detto dei nazionali, resta da dire degli altri, ovvero del probabile recupero di Horatiu Moldovan, assente nelle ultime due gare e di quello probabile di Ghion, fermatosi tre settimane fa nel corso di Juve Stabia-Sassuolo, mentre per Josh Doig e Matteo Lovato servirebbe, stando a quanto filtra dal centro sposrtivo neroverde, ancora un po’ di tempo.

Prevendita. Comincia oggi, con le modalità di acquisto consuete, la prevendita per la gara di sanato tra Sassuolo e Salernitana. Prezzi dai 15 ai 40 euro, annunciata una folta rappresentanza campana che con tutta probabilità gremirà, come del resto accadde la stagione scorsa, buona parte del settore ospiti.

