"Necessario mantenere il decoro urbano e tutelare l’igiene"

Il tema rifiuti è stato anche al centro di un recente confronto tra vertici di Lapam Confartigianato e la giunta capitanata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. "Modena sta diventando sempre più una meta turistica – ha spiegato Giovanni Bandieri, presidente Lapam Modena – perciò il nostro focus si è concentrato immediatamente sull’immagine della città. Inevitabilmente, di questi tempi, la nuova modalità di raccolta rifiuti sta facendo parlare di sé. Come associazione ci appelliamo alla responsabilità del gestore nel rimuovere sacchi di spazzatura lasciati in luoghi non consoni, tutelando così anche l’igiene pubblica".

Sul capitolo sicurezza, l’associazione ha esposto a sindaco e assessori i problemi percepiti dagli imprenditori.

"È un tema che ci sta molto a cuore – ha precisato Andrea Baraldini, segretario Lapam della Zona di Modena –. Imprenditori associati ci hanno segnalato alcune criticità come la scarsa illuminazione, il poco pattugliamento e la poca presenza di forze dell’ordine nei momenti più bui della giornata".