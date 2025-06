Nella parrocchia di San Vito, tre giorni di celebrazioni

Festa grande stasera, domani e dopodomani in parrocchia a San Vito per la solennità di San Vito Martire, con tre giorni di iniziative religiose e di intrattenimento. Alle 20 di stasera aprirà lo stand gastronomico, poi in chiesa seguirà la presentazione, da parte del parroco Don Davide Sighinolfi, di ricerche storiche in occasione del bicentenario della ricostituzione della parrocchia di San Vito. Domani, si continuerà con lo stand gastronomico. Domenica alle 21, solenne concelebrazione della santa messa con il vescovo di Modena, mons. Erio Castellucci, sempre in occasione del bicentenario della ricostituzione della parrocchia. Sarà in vendita anche il libro di Lidia Righi Guerzoni "La parrocchia di San Vito Martire di Spilamberto. Due secoli di vita dalla rinascita". Al termine della messa, è in programma un rinfresco per tutti i presenti. La serata si concluderà poi verso le 23.30 con uno spettacolo pirotecnico.

m. ped.