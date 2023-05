Nell’inserto Macchioni e Montegibbio

Vi accompagna in un altro viaggio ‘sassolese’, il prossimo numero di ‘Sassuolo da vivere’, l’inserto che troverete in edicola, insieme al ‘Carlino’, martedì. E lo fa cominciare da Montegibbio. Nella frazione collinare, dove ancora si trovano insediamenti di un tempo lontanissimo, attorno ad un castello che è tra i più antichi – e i più belli – del modenese vive una comunità che ci è piaciuto raccontare attraverso le voci dei protagonisti del ‘Circolo Boschetti’.

Poi, scendendo lungo i tornanti che si succedono verso la pianura, eccoci in città, dove incontriamo il tenore Matteo Macchioni, che ha sdoganato la lirica, partecipando ad ‘Amici’, presso il pubblico più giovane; proprio partendo dagli studi del ‘talent’ di Maria De Filippi ha costruito una carriera che ne ha fatto un artista molto apprezzato anche all’estero.

Spazio, poi, all’enogastronomia con ‘The Halva Lab’ e all’economia con la start-up ‘Resoh+’ oltre ad un focus sul mercato della ceramica e le sue prospettive negli Stati Uniti, tema di una lunga intervista a Vittorio Borelli, AD di Fincibec e past president di Confindustria Ceramica.

‘Sassuolo da vivere’ non manca tuttavia, come di consueto, di allargare il proprio spettro di osservazione anche al mondo dell’associazionismo e del volontariato cittadino, con spazi dedicati alla meritoria attività dell’associazione Mete AperTe a favore dei bambini e dei ragazzi con abilità differenti, ai 50 anni di attività del ‘Nuoto Club Sassuolo’ e agli eventi promossi in città, da qui al mese prossimo, da Pro Loco Sassuolo.

s.f.