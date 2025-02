Neroverdi opposte alla Sampdoria

Chiude la regoluar season sul campo della Sampdoria oggi alle 12,30 (diretta Dazn) il Sassuolo Femminile. La sconfittacontro il Milan una settimana fa restringe l’orizzonte delle neroverdi di Rossi alla poule-retrocessione, cui accedono le squadre dal sesto al decimo posto, e alla possibilità, vincendo, di tentare di agganciare la Lazio, settima in classifica con tre punti in più del Sassuolo. La Sampdoria è penultima in classifica ed è l’avversario che il Sassuolo ha battuto in più occasioni: batterla vorrebbe dire tenere a distanza la zona che scotta in attesa del ‘gironcino’ che mette in palio la salvezza e che vede, oggi, il Sassuolo a +8 dalla zona-pericolo. "L’obiettivo è chiudere questa parte di stagione in modo positivo con una vittoria, tireremo le somme solo dopo questa gara", le parole del tecnico Gian Loris Rossi.