Niente più under. Giovedì si vota

È pronto un cambiamento epocale nel mondo dei dilettanti emiliano romagnoli, che si appresta a cancellare l’obbligo di utilizzo dei giocatori under. Il Crer ha indetto per giovedì 4 aprile due riunioni online in cui verrà fatta votare alle società la regola per la prossima stagione 2024-25 di Eccellenza e Promozione. Nella stagione in corso l’obbligo era già sceso a 2 soli giovani, un 2003 e un 2004, contro i 3 previsti nelle due massine categorie regionali per il campionato precedente 2022-23. Ma stando alle parole pronunciate recentemente in alcune trasmissioni televisive da parte del presidente Simone Alberici, per la prossima stagione il Crer sarebbe favorevole all’abolizione totale dell’obbligo, una rivoluzione sulla cui conferma, come sempre però, saranno le società a decidere votando a maggioranza. L’appuntamento è alle 18,30 per le società di Eccellenza e alle 20,30 per quelle di Promozione, che riceveranno il link per collegarsi. Intanto già a fine 2023 la Lnd ha comunicato che per il prossimo campionato di Serie D i giovani obbligatori scenderanno dai 4 attuali e 3, probabilmente saranno un 2004, un 2005 e un 2006.

