Niente smartphone e social fino a 13 anni: a Modena arriva il ‘Patto digitale’ tra genitori

Niente smartphone e social fino ai 13 anni: a Modena arriva il 'Patto digitale' tra i genitori

Modena, 27 marzo 2023 – Nessun accesso alla rete, in particolare ai social e alle app. Insomma, niente Whatsapp, niente Telegram, niente Tik Tok e niente video condivisi con i compagni di scuola o il gruppo di amici. Nessun incontro con il virtuale almeno fino alla fine della seconda media. E’ quanto prevede il ’Patto digitale di comunità’, ovvero un progetto rivolto al benessere e alla sicurezza digitale a scuola e in famiglia. E’ giusto dare a mio figlio il cellulare in età adolescenziale? A che tipo di rischi lo espongo? Come posso proteggerlo? Senza ‘entrare in rete’, si sentirà emarginato? Sono tantissime le domande che rimbomano nella testa dei genitori dinanzi alla scelta di fornire o meno i propri figli di uno smarphone. Proprio per aiutarli a capire come possano educare i figli ad un uso consapevole, l’altra sera a Modena, nell’aula magna delle primarie Montecuccoli di Baggiovara è andato in scena un incontro pubblico per presentare il progetto della rete ’Patti Digitali’ e ’Apettando lo Smarphone’. Presenti alla serata, condotta dalla giornalista de ’Il Resto del Carlino’ Valentina Reggiani, l’assessore all’istruzione Grazia Baracchi, la dottoressa Francesca Mussati, sociologa, criminologa, docente di scuola primaria, la dottoressa Manuela Surano,...