NoleggiaGo, il design di Dallavalle e mezzo secolo del circolo Cabassi

Torna in edicola domani l’inserto ’Carpi da vivere’ dedicato alla città, alle sue tradizioni e ai suoi personaggi. La copertina di questo numero è dedicata a Daniela Dallavalle, affermata designer che racconta in una lunga intervista le sue ispirazioni e le sue creazioni originali. Spazio poi al quartiere con le voci dei commercianti di via Petrarca e all’associazione, Porta Aperta, da anni vicina alle persone svantaggiate. E ancora, scorrendo le pagine, troviamo una attività innovativa gestita da un giovane imprenditore: è NoleggiaGo, noleggio di auto a breve termine. Poi due pagine dedicate all’enogastronomia con la gelateria KM 0, tra le 15 migliori per il gusto pistacchio e la brillante carriera di Letizia Borri, da Masterchef ai fornelli del locale ’Buon Gusto’. Infine, mezzo secolo di storia del circolo Cabassi e l’impresa della squadra locale di Pole Dance che vola ai Mondiali.