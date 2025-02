Non si può fare a meno di Caso. Dellavalle, non passa nessuno

GAGNO 6 Ben supportato dal reparto difensivo, non deve mai sporcarsi i guantoni e si limita a qualche uscita in sicurezza. Unico brivido una zuccata di Salvi sull’esterno del palo.

DELLAVALLE 7 Gara ancora una volta di qualità, dalle sue parti gli attaccanti di casa non trovano spazio.

ZARO 6,5 La sua statura a volte lo mette in imbarazzo quando si deve lottare sui palloni in uscita, ma rimedia con una costante presenza a gettare lontano i tanti palloni buttati in mezzo dal Cittadella.

CAUZ 6 Gara ordinata, nella quale si concede anche qualche folata offensiva. Sta per commettere un pasticcio a inizio ripresa, quando perde un pallone sanguinoso in area che manda in rete Pandolfi, buon per lui che Prontera vede nell’occasione un fallo. Gli annullano un gol in mischia per fuorigioco di centimetri (17’ st Vulikic 6 Buon esordio in canarino per il difensore, che non si perde in fronzoli)

MAGNINO 6 Gara ordinata, forse un po’ condizionata da un giallo subito dopo pochi minuti. Il ruolo poi non è proprio il suo ma come sempre risponde presente e si adatta.

BATTISTELLA 6 Ritrova una maglia da titolare e in una posizione a lui congeniale. E’ in ripresa e si vede, ma non riesce a dare quelle verticalizzazioni in ripartenza. Gara comunque sufficiente. (17’ st Santoro 6 Parte dalla panchina, appena entra dà il solito contributo).

GERLI 6,5 Questo schieramento tattico gli si addice e, nonostante un paio di palloni non ben controllati a inizio gara, cresce col passare dei minuti e l’assist per il gol di Caso è una rasoiata al bacio.

DUCA 6 La vittoria della squadra il miglior modo per festeggiare le sue cento partite in gialloblu. Gara come sempre di grande dedizione, col contorno di qualche massaggio di troppo sulle caviglie degli avversari. (35’ st Bozhanaj 6 Dieci minuti più recupero nei quali porta su più di un pallone durante la pressione finale del Cittadella).

COTALI 6,5 Con l’avvento della gestione Mandelli ha acquistato sicurezza e questo anche al Tombolato gli ha permesso di mostrare, oltre alla grinta, quelle doti tecniche che indubbiamente ci sono.

DEFREL 6,5 Tiene in costante apprensione la difesa di casa, con buone sponde e triangolazioni. E a testimonianza di una buona condizione non disdegna di dare una mano in copertura. (17’ st Gliozzi 6,5 Entra in un momento non facile e magari perde anche qualche duello, ma mette sui piedi di Mendes la palla che chiude il match).

CASO 7 Decisamente la sua partita, e lui è bravo a sfruttare al massimo le sue caratteristiche di velocità. Segna il gol dello 0 a 1 e gliene annullano altri due. Imprescindibile. (40’ st P. Mendes 7 Entra e al primo pallone segna, tempo di reazione da grande attaccante).

Alessandro Bedoni