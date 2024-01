Note di pace. Tutto esaurito in Duomo per Noa: "Messaggio forte"

Ad aprire idealmente le giornate dedicate al Patrono, stasera alle 20.30 il Duomo accoglierà il "Concerto di San Geminiano" che quest’anno vedrà come protagonista la celebre cantante israeliana Noa, stella internazionale, con il chitarrista, produttore e arrangiatore Gil Dor e il Solis String Quartet. Sarà un concerto dedicato alla pace e la stessa Noa – con un post su Instagram – si è detta onorata di poter cantare in un luogo così ricco di spiritualità. "Anche per noi questo concerto porta un messaggio forte – sottolinea monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale della diocesi e arciprete del Duomo –, quello di una Chiesa che prega e canta per la pace, in una città che deve continuare a costruire la pace". Noa proporrà una ventina di brani del suo repertorio e della tradizione ebraica, in una scaletta che culminerà con la sua toccante versione dell’Ave Maria di Gounod.

Per Noa è un ritorno a Modena, dove negli anni scorsi è stata protagonista anche al festival "L’Altro suono" del teatro Comunale. Nella sua carriera, ha cantato in sedi prestigiose e perfino alla Casa bianca: è stata ambasciatrice israeliana presso l’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura, e la nostra Repubblica italiana l’ha onorata con il titolo di Cavaliere. Nel 2017 Papa Francesco l’ha voluta al meeting mondiale della gioventù di Cracovia. Con la sua voce, rinnova sempre il desiderio di "costruire ponti e superare le barriere fra culture e religioni".

Il Concerto di San Geminiano è promosso dalla Fondazione di Modena, con il sostegno di Camera di Commercio di Modena, Bper Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero e Unicredit, con il patrocinio del Comune di Modena e l’organizzazione di Modenamoremio. I biglietti gratuiti – distribuiti lunedì scorso – sono stati esauriti in un battibaleno, e le offerte che verranno raccolte in occasione della serata saranno devolute all’orfanotrofio delle Figlie della Carità ‘La Crèche’ di Betlemme. Ma quanti non hanno trovato posto potranno seguire il concerto anche dal divano di casa: l’evento (che sarà presentato dalla giornalista Federica Galli) verrà infatti anche trasmesso in diretta dalle emittenti Trc e TvQui.

s.m.