Notte sul Colle, Un Percorso Eno-Gastronomico tra Saperi e Sapori della Costiera Amalfitana

Torna con la seconda edizione l’evento di Notte sul Colle, una serata unica per il territorio, in cui gli ospiti saranno accompagnati in un percorso eno-gastronomico, intorno al colle del Santuario di Fiorano. Durante l’evento, in programma venerdì, si potranno degustare i saperi e i sapori della costiera amalfitana, tra calici di uve di vitigni secolari e musiche live delle terre partenopee.

Un modo per fare incontrare il comune di Tramonti e Fiorano: il primo, infatti, è situato nell’entroterra della Costiera Amalfitana, costituito da 13 borghi i quali si estendono e si arrampicano ai piedi dei Monti Lattari. In quella vallata si spazia dalla produzione vinicola a quella casearia, dalla raccolta dei limoni al limoncello, dalle castagne alle noci, dai salumi agli ortaggi. Il percorso, che apre alle ore 20.45 con un contributo di 35 euro, inizia dalla seconda scalinata e continua nel luogo del ritrovamento del muro medievale, accanto alla statua di San Giovanni Paolo II, nel piazzale, nel cortile del belvedere, sotto gli alberi nella zona della canonica e nel giardino all’inglese. A lume di candela, si verrà accompagnati dalle melodie partenopee degli artisti di Vietri sul Mare, mentre alcune aziende vinicole della costiera faranno degustare i colori e i sapori di una terra sospesa tra cielo e mare.